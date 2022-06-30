Політичне рішення, яке ми озвучили, – Садовий про заборону Московського патріархату у Львові

Мер Львова Андрій Садовий 30 червня прокоментував заборону Московського патріархату, а також секти "Група Догнала". Напередодні відповідне рішення ухвалила Львівська міськрада.

Очільник міста у спілкуванні з журналістами підтвердив, що це важливе рішення є політичним. Надалі ним вже мають зайнятися державні органи.

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Заборону УПЦ МП підтримали одноголосно

Андрій Садовий акцентував на тому, що заборону підтримали всі депутати міської ради. Надалі рішення мають скерувати президенту Володимиру Зеленському, а також Голові Верховної Ради й Уряду.

Виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій. Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу,

– підсумував мер Львова.

Рішення про заборону ухвалили зранку цього ж дня. Його пояснили тим, що згадані структури мають антидержавницький та антиукраїнський характер. Відповідно, їхня діяльність має ознаки прямої загрози національній безпеці.

Хто такі "Група Догнала"



Члени організації називають її "Українська правовірна греко-католицька церква". Вони виділились із Української Греко-Католицької Церкви у 2008 – 2009 роках. Але так і не отримали офіційної реєстрації в Держкомітеті в справах національностей і релігій.



Ідейним провідником незареєстрованого релігійного руху є колишній чеський римо-католицький священник Антонін Догнал. Саме від його імені й походить назва спільноти.



Проте у ЗМІ не раз повідомляли, що члени секти отримують гроші й куруються російськими спецслужбами, як і УПЦ МП. Зокрема, про це також говорив академік НАН України Степан Павлюк.



Дані взяті з Члени організації називають її "Українська правовірна греко-католицька церква". Вони виділились із Української Греко-Католицької Церкви у 2008 – 2009 роках. Але так і не отримали офіційної реєстрації в Держкомітеті в справах національностей і релігій.Ідейним провідником незареєстрованого релігійного руху є колишній чеський римо-католицький священник Антонін Догнал. Саме від його імені й походить назва спільноти.Проте у ЗМІ не раз повідомляли, що члени секти отримують гроші й куруються російськими спецслужбами, як і УПЦ МП. Зокрема, про це також говорив академік НАН України Степан Павлюк.Дані взяті з Вікіпедії

УПЦ МП можуть взагалі заборонити

29 березня стало відомо, що в Раду подали законопроєкт, який передбачає повну заборону діяльності Московського патріархату на території України. Окрім національної безпеки, законотворці наголосили на тому, що таке рішення дозволить і запобігти колабораціонізму та дестабілізації релігійного середовища країни.

Раніше – Садовий відреагував на пожежу церкви УПЦ МП у Львові: дивіться відео