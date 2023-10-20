Ще вноситимуться правки, – нардепка пояснила суперечки щодо закону про заборону УПЦ МП

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП. Його ще будуть доопрацьовувати, але добре, що процес зрушився з місця.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа, зауваживши, що підтримка законопроєкту про заборону УПЦ МП – історична подія. Спершу були побоювання, що на нього не вистачить голосів. Але з 225 необхідних вдалося назбирати аж 267.

До теми "Ти чорт й**аний": у Раді ледь не сталася бійка через голосування за заборону УПЦ МП

Що відомо про законопроєкт

Як наголосила Піпа, зараз депутати проголосували за кабмінівський законопроєкт. Він є найслабшим із запропонованих, але туди ще будуть вносити правки до другого читання. Також відповідні законопроєкти подавали від СБУ та ще три – від опозиції.

До другого читання ще вноситимуться правки. Якби кабмінівський ввели зараз, то СБУ могло б ввести в дію певну процедуру. Тоді судовий процес міг би тривати роками, як це було з Комуністичною партією. В інших законопроєктах пропонують швидшу процедуру та вирішення питань з майновими правами. До другого читання буде серйозний "бій" по формулюваннях та процедурі. Від цього залежатиме ефективність законопроєкту,

– розповіла Піпа.

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Важливо, що зараз є політичний консенсус щодо того, аби вирішити питання з проросійськими релігійними організаціями. Скільки мине часу до другого читання – поки важко сказати.

Це може бути як 2 – 3 місяці, так і пів року. За цей час вдасться знайти оптимальний варіант після дискусій. Нардепи налаштовані довести справу до кінця.

Паралельно триватиме робота над законопроєктами, які дозволять парафіям УПЦ МП спрощено переходити до ПЦУ та змінювати статуту. Те ж саме стосується і переходу майна.

Законопроєкт про заборону УПЦ МП: коротко