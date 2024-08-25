Папа Римський виступив категорично проти заборони УПЦ МП в Україні

Папа Римський Франциск заявив, що нещодавно ухвалений закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, буцімто забороняє людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".

Тож понтифік закликав не забороняти жодну церкву, оскільки це нібито загрожує "вільному вибору". Його заяву оприлюднив інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

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Що сказав Папа Римський про новий закон щодо УПЦ МП

Папа Римський прокоментував новий український закон про діяльність релігійних організацій, що керуються з Росії. Він нібито побоюється на "свободу", зауваживши, що в Україні, мовляв, "тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою".

Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Росії, і, думаючи про закони, ухвалені останнім часом в Україні, я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх,

– сказав він.

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву: "Церкви не можна чіпати". "Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", – додав Франциск.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП. Це сталося 24 серпня на 33 День Незалежності України. Раніше цю картку закону підписав голова Верховної Ради й повернув його 23 серпня. В цей же день його було передано на підпис главі держави.