Уже має підозру від СБУ: як московський піп зашкварився на Сумщині

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій з УПЦ МП звільнив протоієрея Олександра Карпеця з посади настоятеля Вознесенського храму у Тростянці. Останній кілька днів тому перейшов з парафією до ПЦУ.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, зауваживши, що він вітає рішення громади найбільшого храму у Тростянці перейти до ПЦУ. Насправді це надзвичайно просто зробити. Весь процес займає буквально кілька днів.

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Євлогій вже має підозру від СБУ

Як виявилося, митрополит Євлогій вирішив заборонити пану Карпецю служити упродовж 25 років. Символічно, що такі дії робить піп, у якого вже є підозра від СБУ.

Я читав це розпорядження – і в мене волосся було дибки. Йому заборонив служити КГБшний піп. А в кінці там взагалі були речення на кшталт "якщо він буде служити, то це не рахується. Вино не буде перетворюватися на кров, а вода – на священну воду. І ми його будемо називати Іудою",

– сказав Біцак.

Ситуація є абсолютно неадекватною. Не можна дозволити проросійським попам "лінчувати" людей, які вирішили перейти до ПЦУ. Ці люди не можуть керувати нашими церквами.

Якби дали добро, то ми б цих батюшок під ручки вивели б і відправили до Росії, де вони хочуть служити. Російською мовою читають проповіді. Це дуже недоречно. Вважаю, що СБУ має максимально цим питанням опікуватися і досягти таки того, аби російські попи не керували нашими церквами,

– підкреслив Біцак.

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