Заборона виїзду за кордон: у мережі розгорівся скандал через слова колишнього радника МВС

Колишній радник МВС Вадим Денисенко вважає, що після перемоги та закінчення воєнного стану заборону виїзду чоловікам потрібно продовжити ще на кілька років.

Денисенко заявив, що любить подорожувати світом, проте виступає за те, щоб заборону виїзду чоловікам продовжили й після закінчення воєнного стану.

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Що сказав Вадим Денисенко

Василь Денисенко заявив, що якщо одразу після закінчення війни відкрити чоловікам кордони для виїзду, то "ми не збережемось як нація".

Інколи я думаю, а що б я хотів зробити після війни і, чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента (це крайній захід Португалії вздовж океану до крайньої південно-західної точки Європи, до мису святого Вінсента). Але є одне "але". Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація,

– заявив Денисенко.

Він вважає, що якщо після перемоги одразу відкрити кордони, як це було до 24 лютого 2022 року, то ми втратимо ще щонайменше мільйон українців. На думку Денисенка, повинні бути законні способи виїзду лише для певних категорій чоловіків: на лікування, зокрема ПТСР, для військових тощо.

Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 – це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи щодо повернення – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль,

– сказав він.

В ефірі національного телемарафону Денисенко заявив, що "заборона" – дуже жорстке слово, тому потрібно говорити про "обмеження".

На його думку, перелік людей, які мають право виїжджати за кордон після війни, має бути розширений, але "ця можливість має бути обмежена".

Ми повинні розуміти, що країни Європи, особливо центральної, роблять всі умови, щоб зараз українці залишились там. Як казав мені один з дипломатів: "ми будемо дуже сильно боротись за те, щоб ці люди залишились",

– додав колишній радник МВС.

Водночас він зауважив, що впевнений в тому, що жоден політик на це не піде. Проте зазначив, що потрібно вже думати про те, як повертати українців додому та думати, які "обмежувальні або необмежувальні" заходи вводити.

У мережі розгорівся скандал

Більшість українців обурені словами Денисенка й зазначають, що таке рішення було б неконституційним.

Також деякі коментатори вважають, що він досі є радником глави МВС. Слід зазначити, що це не так. Наразі Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього та радник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша з інформаційних питань.

У МВС додали, що це особиста думка Денисенко й наголосили, що це не офіційна позиція міністерства.