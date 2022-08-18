Заборона віз росіянам: Клімкін нагадав, що саме "туристи" труїли Скрипалів і вбивали європейців

росію потрібно ізолювати від міжнародної спільноти. Заборона віз для росіян – чудове рішення, над яким Україна має і надалі працювати з партнерами.

Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, ставлення країн Європи до видачі віз росіянам поступово змінюється, але цей процес не буде таким швидким та миттєвим.

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Якщо не заборонять видачу віз, то треба ускладнити процедуру утримання

Як наголошує Клімкін, росіяни можуть і розповідати, що їм не подобається війна, але вони все одно до неї причетні. Тому чи запускати окупантів на територію ЄС і дозволяти користуватися благами цивілізації – питання не лише політичне, але й моральне.

З іншого боку, росіяни в ЄС – це питання національної безпеки усіх держав. Спецслужби окупантів намагалися отруїти Скрипалів у Великій Британії, організували вибухи на складах боєприпасів у Чехії в 2014 році, вбили чеченського командира у Німеччині тощо.

Я вважаю, що скасування віз для росіян – ще одна цеглина, яка має опустити залізну завісу. Це важлива частина історії, яку ми маємо завершити, – наголосив Клімкін.

Таке рішення не може бути швидким. Однак ще 5 місяців тому в Німеччині взагалі не були готові до постачання зброї до України. А тепер вона нарешті прибуває до ЗСУ. Тому потрібно продовжувати над цим працювати – і все зміниться. Аналогічний процес варто запустити і на інші держави – США, Канаду, Японія тощо.

У будь-якому випадку, якщо не вдасться домовити про повноцінну заборону видачі віз, то варто серйозно ускладнити процедуру отримання. Щоб кожного росіянина ретельно перевіряли, як "під мікроскопом".

Клімкін про заборону видачі віз росіянам: дивіться відео

Нагадаємо, з 18 серпня Естонія припинила пускати росіян з шенгенськими візами, які вона для них видала. Тепер близько 25 тисяч росіян не зможуть потрапити в Естонію. Утім, є невеликі винятки для тих, хто їхатиме до рідних.