Заборона на в’їзд, рибальство та рух суден: у прикордонних районах Одещини ввели обмеження
Джерело:Ізмаїльський прикордонний загін
Ситуація в Одесі та регіоні через загрозу нападу росіян залишається напруженою. Місцевим мешканцям певний час доведеться призвичаїтись до деяких обмежень.
На Одещині через загрозу з моря та провокації у невизнаному Придністров'ї ситуація залишається напруженою. Прикордонники Ізмаїльського загону повідомили про додаткові обмеження, яких потрібно буде дотримуватися.
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Нові обмеження в Ізмаїльському районі
Згідно з наказом, на деякий час введено обмеження на в'їзд та провадження робіт на територію, яка пролягає у 500 метрах від державного кордону. Обмеження не стосується населених пунктів. Дане обмеження введено через небезпеку збройної агресії росіян.
Також у територіальне море і внутрішні води заборонено вихід маломірних суден та інших плавзасобів, зокрема і суден рибного господарства. Також у море не можна заходити суднам флоту рибної промисловості, якщо в них немає необхідних документів на промисел.
Окрім того, забороняються рибальство, полювання, випас худоби, скупчення автівок та вантажівок, а також їхнє тривалі зупинки. Винятком може бути лише технічна несправність. У машинах заборонено перевозити зброю, на яку немає дозвільних документів. Суворо забороняється використовувати тепловізори, прилади нічного бачення та спеціальні радіоприлади. З усіма правилами та обмеженнями можна ознайомитись за посиланням.
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