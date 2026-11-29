В Україні спалахнули дискусії через заборону публікувати наслідки ворожих ударів по інфраструктурі. Аналітик пояснив, що такий крок є виправданою військовою цензурою, а не утиском свободи слова.

Під час обговорення заяви народного депутата Ярослава Железняка про нібито утиски прав громадян експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов в ефірі 24 Каналу закликав чітко розмежовувати політику та заходи безпеки. За його словами, в Україні немає утисків медіа чи журналістів, а встановлені обмеження покликані захистити цивільне населення.

Чому обмеження були необхідними

Попов переконаний, що публікація наслідків ворожих атак безпосередньо шкодить безпеці, адже окупанти активно використовують відкриті джерела для коригування наступних обстрілів. Експерт вважає подібні заходи повністю виправданими під час повномасштабного вторгнення.

Щодо того, чи обмежується свобода слова, я вважаю, абсолютно ні, тому що тут треба розмежовувати, що таке свобода слова і що таке військова цензура. Політичної цензури в державі Україна немає. У нас немає репресій проти медіа, у нас немає репресій проти журналістів. У нас є ця свобода слова,

– наголосив експерт.

Богдан Попов про обмеження на публікацію наслідків ворожих ударів: відео

Світовий досвід під час війни

Аналітик додав, що світовий досвід доводить необхідність жорсткого контролю над інформацією під час відбиття воєнної агресії. За його словами, заборону оприлюднення місць влучань варто було прирівняти до розголошення пересування військової техніки ще значно раніше.

Його треба було прирівнювати до публікації військової техніки ще раніше, бо це важливо для ворога, ворогу це допомагає. І саме тому такі обмеження раніше намагалися вводити точково, зараз вводяться конвеєрно. Як на мене, це запіздало, це треба було робити набагато раніше,

– підкреслив Богдан Попов.

Напередодні Володимир Зеленський підписав указ, яким заборонив висвітлювати наслідки ударів по об'єктах інфраструктури, строки їхнього відновлення та хід будівництва захисних споруд.