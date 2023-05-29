У Держприкордонслужбі пояснили "заборону виїзду за кордон 17-річних юнаків"

29 травня 2023, 14:48
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Джерело:

ДПСУ

В мережі поширили інформацію про те, що в Україні хочуть заборонити виїзд за кордон 17-річних юнаків. Тепер з'явилось офіційне роз'яснення щодо цього від Держприкордонслужби.

У відомстві зауважили, що вимушені внести роз'яснення щодо виїзду за кордон чоловіків з України під час дії воєнного стану, адже низка інформресурсів повідомила неправдиву інформацію. 

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У зв'язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз'яснення,
– йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Там зазначили, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).

"На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються", – наголосили у відомстві. 

Зверніть увагу! Плутанина могла статись через те, що нещодавно в Україні знизили вік, коли мають ставати на військовий облік. Тепер це мають робити після 16 років, у неповні 17.

До речі, немає й обмежень на виїзд з України для військовозобов'язаних жінок. Лише депутатки та чиновниці мають обмеження на перетин кордону. 

Автор: Анастасія Лукашевська