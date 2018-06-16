Заборонити бути громадянами України, – музикант емоційно про людей на окупованому Донбасі

Фронтмен гурту Kozak System переконаний, що у громадян України, які підтримують Росії на окупованих територіях Донбасу, слід відібрати українське громадянство.

Таку категоричну позицію від висловив в ефірі "5 каналу".

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Під час інтерв'ю ведуча показала йому відео з окупованого Луганська. На відео були кадри з концерту, який відбувався у місті 9 травня, і чутно, як натовп на площі підспівує слова пісні про возвеличення Росії та російських військових.

На таке відео співак відреагував доволі емоційно: "Як продовжувати українцям жити з такими людьми?"

Я впевнений, що перше – це заборонити їм бути громадянами України... Я проти, щоб саме ці люди обирали українську владу,

– категорично відповів Леньо.

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