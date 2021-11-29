Забрали одразу після виступу: судове засідання продовжили без Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі вперше взяв участь в судовому засіданні. Зокрема він виступив перед судом, щоправда, після цього розгляд справи продовжили вже без нього.

Це трапилось 29 листопада. Про це повідомив адвокат третього президента Бека Басілая.

До теми Тримаюсь, – Саакашвілі у суді звернувся до українців

Сакашвілі забрали з зали суду одразу після виступу

Міхеіла Саакашвілі доправили у залу в Тбілісі. Під час засідання Бека Басілая заявив, що лікарі рекомендували перенести засідання через стан здоров'я політика. Зокрема адвокат заявив про "об'ємні та дискусійні" пропозиції.

Я сьогодні (мовиться про 29 листопада – 24 канал) не очікував, що стан здоров'я дасть можливість Міхеілу Саакашвілі брати участь у процесі стільки годин та виступити з такою промовою перед громадськістю. Сьогодні, якщо це не критично, ми повинні відтермінувати процес, а якщо це критично, ми можемо продовжувати, ми готові подавати клопотання,

– звернувся до колегії суддів Басілая.

Після перерви, колегія суддів вирішила продовжити засідання до 17 години.

До речі, під час засідання політик звернувся також до українців. Зокрема Саакашвілі заявив, що "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя", а також, що він там не для того, щоб "стати частиною написаної комедії".

"Я хочу проінформувати вас про те, що щодо мене використовували тортури й нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний!" – сказав політик.

Коротко про затримання та стан Саакашвілі