Шредер подав до суду на Бундестаг, який позбавив його частини привілеїв через зв'язки з росією

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на Бундестаг з вимогою відновити привілеї, яких його позбавили у травні цього року. Мовиться про окремий офіс та співробітників, які колишньому очільнику уряду раніше оплачували з федерального бюджету.

Офіційна заява Бундестагу пояснює скасування деяких привілеїв ексканцлера елементарною відсутністю потреби у них і скороченням витрат. Проте німецькі ЗМІ вказують на невдоволення депутатів німецького парламенту тісними зв'язками Шредера з путіним, що, на їхню думку, б'є по іміджу Німеччини на міжнародному рівні, – через це деякі привілеї в ексвисокопосадовця де-факто й забрали.

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Позов Шредера проти Бундестагу

Адвокат Шредера Міхель Нагель від імені ексканцлера подав позов проти Бундестагу до Берлінського адміністративного суду. У ньому йдеться, що рішення бюджетного комітету німецького парламенту щодо скасування привілеїв друга путіна буцімто є незаконним.

Посилаючись на висновок Бундестагу, що Шредер "більше не виконує свої обов'язки", юристи стверджують, що немає жодних визначених обов'язків, які мав би виконувати ексканцлер.

Адвокати колишнього високопосадовця заявляють, що рішення комітету "написане на лобі" й не обґрунтоване, начебто нагадує "правила якоїсь абсолютистської монархічної країни", й тому не може бути виправданим у демократичній правовій державі.

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Нагадаємо, що Шредера жорстко критикували за його прихильність до росії і близькість до владіміра путіна. Проте бюджетний комітет не згадує про зв'язок ексканцлера з російськими енергетичними компаніями й не пояснює рішення скасувати частину привілеїв високопосадовця його позицією щодо російсько-української війни.

Зазначається, що минулого року на офіс Шредера та зарплати його співробітників з федерального бюджету Німеччини витратили понад 400 тисяч євро. У травні ці витрати скоротили, втім ексканцлер продовжив отримувати пенсію розміром 8 300 євро на місяць та оплачувану особисту охорону.

Додамо, що діючий канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення бюджетного комітету Бундестагу скасувати частину привілеїв Шредера у травні, назвавши це "логічним кроком".

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