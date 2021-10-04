Забрали техніку та видалили відео: на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю

На журналістів "Схем" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Трапилося це прямо в його кабінеті, оскільки банкіру не сподобалося одне з питань.

За словами членів знімальної групи, після одного з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, Євген Мерцег викликав до кабінету охорону, щоб знищити запис розмови.

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Охоронці відібрали камери

Охоронці, яких викликав Мерцег, забрали в оператора дві камери, на які записували інтерв'ю і вилучили з них дві картки. Причиною агресії стало те, що Кирило Овсяний спитав банкіра про одне з розслідувань "Схем" яке найближчим часом оприлюднять.

Проти журналіста та оператора застосували силу. Крім того, їм забороняли покидати кабінет, у якому окрім них, охоронців та голови правління був ще директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.

Через годину камери повернули, однак запис із нього повністю видалили.

Журналіст записав розмову

Кирило Овсяний записав розмову в кабінеті Мерцега під час того, як охоронці затримали оператора. На записі чути, як голова правління просить знищити картки з камер. Крім того, охорона відмовлялася випускати команду "Схем" з кабінету.

Запис розмови в кабінеті Мерцега: вражаюче відео

Представники редакції, які прибули до банку, де трапився інцидент, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Крім того, пресслужба "Укрексімбанку" готує коментар щодо конфлікту.

Останні випадки перешкоджання журналістській діяльності