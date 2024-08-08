Закарпатський суд дозволив мобілізувати заброньованого: що не встиг зробити чоловік

Є певні обставини, коли ТЦК може мобілізувати чоловіка, який був заброньований. Відповідне рішення ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд.

У рішенні від 16 травня 2024 року суд зазначив, що військовозобов'язаний не реалізував своє право на відстрочку від призову належним чином. Саме це стало причиною для відмови в позові.

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Що відомо про справу

Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №260/1111/24, яке стосується мобілізації чоловіка, що був заброньований за ТОВ "Ф". Суд розглянув скаргу позивача, який намагався оскаржити мобілізаційне розпорядження та наказ про зарахування до списків особового складу.

Чоловік стверджував, що 8 лютого 2024 року, коли він мав намір перетнути кордон на законних підставах, його затримали і доставили до ТЦК. Після медичної комісії, під час якої стан його здоров’я не був належним чином оцінений, позивача направили до військової частини для проходження військової служби. Попри те, що він був заброньований за ТОВ "Ф", його мобілізували.

Судом було встановлено, що на момент призову (11 лютого 2024 року) позивач мав право на відстрочку до 16 лютого 2024 року відповідно до Порядку бронювання. Проте суд наголосив, що право на відстрочку повинно бути реалізоване військовозобов’язаним шляхом активних дій та відповідного оформлення у ТЦК до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Оскільки позивач не надав ТЦК документи для підтвердження бронювання і не реалізував своє право на відстрочку у встановлений спосіб, суд визнав, що мобілізаційне розпорядження та наказ про зарахування були правомірними.

Суд зазначив, що протиправність дій відповідачів щодо призову і зарахування позивача до складу військової частини не підтверджена, і відмовив у задоволенні позову.