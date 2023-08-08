Забронювати номерні знаки тепер можна онлайн: в Україні запрацювала нова сервісна послуга

В Україні запрацювала нова сервісна послуга. Тепер кожен громадянин може обрати та забронювати номерний знак для авто онлайн.

Відповідну державну послугу запустили 7 серпня. Як вона працює, розповів міністр внутрішніх справ, передає 24 Канал.

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Бронювання діє 10 днів

Нова сервісна послуга дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля. Замовити її можливо за типом транспортного засобу.

Але є важлива умова – на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак,

– підкреслив Клименко.

Додав, що бронювання діє упродовж 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Реформування дерсервісів можливе навіть під час війни, зауважив міністр. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

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До речі, наприкінці грудня Уряд завтвердив зміни вимог до державних номерних знаків авто. Вони стосуються машин, які оформляють онлайн або через застосунок Дія. Так-от, замість літер, які позначають регіон, додаються "ЕD", "DC", "DI", "PD".