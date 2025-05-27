В одному з міст України повітря забруднене аміаком та пилом

У повітрі в місті Черкасах спостерігається перевищена концентрація шкідливих речовин. Йдеться про часточки пилу та аміаку.

Результати спостережень із 19 по 24 травня показали, що у Черкасах дуже забруднене повітря. Про це розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

За вказаний період спостережень у місті були встановлені перевищення по аміаку та пилу. Їх середньодобові концентрації перевищували відповідні гранично-допустимі концентрації від 1,1 до 1,3 раза.

Як змінювався рівень забруднення повітря у Черкасах / Фото Черкаський обласний гідрометцентр

Він додав, що погода поточного тижня сприятиме зменшенню шкідливих домішок у повітрі.

Нагадаємо, що забруднене повітря може впливати на серцево-судинні та респіраторні захворювання. У групі ризику також люди з цукровим діабетом другого типу. У разі забрудення повітря фахівці радять: