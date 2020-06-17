На цій візуалізації можна побачити тренди поширення COVID-19 після послаблення карантину у кожній області та Києві.

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Тренди поширення коронавірусної інфекції по облостях (дані МОЗ України та Центру громадського здоров'я МОЗ за 18.03 – 15.06)

Що бачимо:

– у дев'яти областях відбувається збільшення нових випадків

– у дев'яти областях кількість випадків є відносно сталою

– у семи областях є тенденція зменшення нових випадків.

Ситуація у Львівській та Чернівецькі областях

У одній області – Львівській – збільшення випадків виглядає дійсно загрозливо. Це може бути пов'язане із різким, дуже різким збільшенням кількості тестів, але це сумнівно.

Або із тим, що утворилася черга із тестів, про що говорив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Але щоб мати такий тренд потрібно, щоб ця черга із тестів була просто гігантських обсягів, і тоді виникне питання звідки вона взялася.

Ну або ж це пов'язане власне із збільшенням захворюваності. І тоді треба ретельно вивчати чому саме. Точної інформації я не маю.

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Щодо Києва, то попри невелике збільшення, ситуація в цілому стабільна.

А заслуговує уваги – Чернівецька область. Це єдина область, яка була епіцентром спалаху, і яка зараз має впевнений тренд на зменшення захворюваності.

На місці міністерства я би негайно поїхав вивчати досвід цієї області, щоб поширити його на інші регіони.