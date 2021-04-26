Ми забули про втому від України, – Єрмак розповів про сильну міжнародну підтримку

Андрій Єрмак заявив, що українська влада забула про поняття "втома від України". Зараз нашу державу активно підтримують міжнародні партнери.

Що заявив Єрмак

Напруга на кордоні України продемонструвала безпрецедентну підтримку нашої країни. Про це керівник Офіру Президента сказав у інтерв'ю.

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Ми забули про таке поняття, як втома від України. Раніше я часто чув про нього на переговорах і в особистих бесідах із європейцями і американцями. Сьогодні Україна в авангарді,

– наголосив Єрмак.

За його словами, цього разу не було заяв про політичний неспокій і вираження стурбованості.

"Були конкретні слова від президентів США і Туреччини, канцлерки Німеччини, генсека НАТО, від багатьох інших у світі. Порівняйте риторику, підтримку і кроки. Цінується чесність і принциповість", – заявив політик.

Міжнародна підтримка України

Єрмак розповів про активне обговорення призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Крім того, країни планують розпочати тісніше співробітництво у військово-оборонній сфері.

Вашингтон підтримує надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. За словами голови ОПУ, тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації сприятимуть швидкому схваленню рішення.

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Від багатьох партнерів, зокрема послів G7, я вперше почув фразу: "Андрій, ми на телефоні 24 години на добу. Якщо щось потрібно, ми завжди в доступі". Це підтвердження правильності нашого курсу,

– розповів чиновник.

Він також розповів про зустріч президента Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.

"Була конструктивна і довірча розмова із президентом Макроном тет-а-тет, яка тривала так довго, що не залишилося часу на зустріч у широкому форматі двох делегацій", – зауважив Єрмак.

Зараз у Євросоюзі активно обговорюють введення нових санкцій проти Росії. Вони пов'язані з агресією Москви біля кордонів України. За словами де