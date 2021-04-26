Ми забули про втому від України, – Єрмак розповів про сильну міжнародну підтримку

Андрій Єрмак заявив, що українська влада забула про поняття "втома від України". Зараз нашу державу активно підтримують міжнародні партнери.
Джерело:Liga.net
Що заявив Єрмак
Напруга на кордоні України продемонструвала безпрецедентну підтримку нашої країни. Про це керівник Офіру Президента сказав у інтерв'ю.
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Ми забули про таке поняття, як втома від України. Раніше я часто чув про нього на переговорах і в особистих бесідах із європейцями і американцями. Сьогодні Україна в авангарді,
– наголосив Єрмак.
За його словами, цього разу не було заяв про політичний неспокій і вираження стурбованості.
"Були конкретні слова від президентів США і Туреччини, канцлерки Німеччини, генсека НАТО, від багатьох інших у світі. Порівняйте риторику, підтримку і кроки. Цінується чесність і принциповість", – заявив політик.
Міжнародна підтримка України
Єрмак розповів про активне обговорення призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Крім того, країни планують розпочати тісніше співробітництво у військово-оборонній сфері.
Вашингтон підтримує надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. За словами голови ОПУ, тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації сприятимуть швидкому схваленню рішення.
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Від багатьох партнерів, зокрема послів G7, я вперше почув фразу: "Андрій, ми на телефоні 24 години на добу. Якщо щось потрібно, ми завжди в доступі". Це підтвердження правильності нашого курсу,
– розповів чиновник.
Він також розповів про зустріч президента Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.
"Була конструктивна і довірча розмова із президентом Макроном тет-а-тет, яка тривала так довго, що не залишилося часу на зустріч у широкому форматі двох делегацій", – зауважив Єрмак.Зверніть увагу! Зараз у Євросоюзі активно обговорюють введення нових санкцій проти Росії. Вони пов'язані з агресією Москви біля кордонів України. За словами де путата Європарламенту від Литви Пятраса Ауштрявічюса, нові обмеження – неминучі.