13:51
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

"Зачарований Винник": співак розповів, як озвучив принца у мультфільмі

143 Читать новость на русском
Олег Винник розповів, як озвучив принца у мультфільмі
Олег Винник розповів, як озвучив принца у мультфільмі / Фото з відкритих джерел

44-річний співак Олег Винник озвучив головного героя у мультфільмі "Зачарований принц" українською мовою. Він поділився, що попереднього досвіду в озвучуванні дубляжу у нього немає, проте пропозиції такі були. Вперше він погодився стати на роль принца. Прем'єра мультфільму в Україні відбулась 24 травня.

Про це він розповів в інтерв'ю "Светская жизнь".

Читайте також: Як озвучують ролі в "Нікчемний Я" Катя Осадча і Майкл Щур: кумедні відео

Олег Винник зазначив, що він насправді ввійшов в роль принца і вже навіть закохався в принцесу.

Потрібно було рано вставати, йти в спортзал, а я не дуже люблю рано ходити в спортзал. Ми починали день десь в 9-10 ранку і голос мав звучати. Розспівуватися вранці я не буду в квартирі, тому що дехто ще спить в цей час, а спортзал робить свою справу. І після спортзалу приходиш і голос майже розігрітий. Минуло 5-10 хвилин і, наскільки я зрадів, наскільки занурився, наскільки закохався в ту принцесу. Я був щасливий як дитина,
– розповів Винник.

Співак похвалився і тим, що багато хто з професіоналів здивувались, як йому наскільки добре виходило озвучувати героя.


Олег Винник озвучив головного героя мультфільму "Зачарований принц"

Читайте також: Опублікований тизер українського фільму "Позивний Бандерас"

"Усі професіонали були здивовані, що у мене досвіду немає, а ми за три дні все зробили. Я під кінець навіть не хотів, щоб це закінчувалося", – наголосив артист.

Дивіться трейлер мультфільму "Зачарований принц":

 

Крім цього, напередодні Олег Винник презентував новий відеокліп на пісню "Дай мені помріяти". У ньому прихильники Винника змогли побачити його у двох образах: рок-музиканта і принца, озвученого в мультфільмі.

Олег Винник – Дай мені помріяти, дивіться відео

 

Про що мультфільм "Зачарований принц"? Романтична анімаційна історія розповідає про принца на ім’я Філіп Прегарний. Будучи проклятим у самому дитинстві, він ніяк не може знайти єдину і кохану супутницю на все життя. Перепробувавши всі можливі варіанти, Філіп у розпачі залицяється до всіх буквально наліво і направо. Залишаючи за собою довгий слід закоханих у себе дівчат, він так і не може покохати сам. Роздратований батько Філіпа, Король Прегарний, ставить йому ультиматум: або він знаходить собі наречену, або при настанні 21-річного віку позбавляється спадщини на трон. У такому разі принцу потрібно поквапитися. Але для того, щоб знайти істинне кохання, принцу потрібно пройти три випробування – здолати нездоланну перешкоду, пережити смертельну небезпеку та перемогти чудовисько.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 1342
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1355
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 1822
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1444
Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
27 травня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
1922
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук