"Зачарований Винник": співак розповів, як озвучив принца у мультфільмі

44-річний співак Олег Винник озвучив головного героя у мультфільмі "Зачарований принц" українською мовою. Він поділився, що попереднього досвіду в озвучуванні дубляжу у нього немає, проте пропозиції такі були. Вперше він погодився стати на роль принца. Прем'єра мультфільму в Україні відбулась 24 травня.

Про це він розповів в інтерв'ю "Светская жизнь".

Читайте також: Як озвучують ролі в "Нікчемний Я" Катя Осадча і Майкл Щур: кумедні відео

Олег Винник зазначив, що він насправді ввійшов в роль принца і вже навіть закохався в принцесу.

Потрібно було рано вставати, йти в спортзал, а я не дуже люблю рано ходити в спортзал. Ми починали день десь в 9-10 ранку і голос мав звучати. Розспівуватися вранці я не буду в квартирі, тому що дехто ще спить в цей час, а спортзал робить свою справу. І після спортзалу приходиш і голос майже розігрітий. Минуло 5-10 хвилин і, наскільки я зрадів, наскільки занурився, наскільки закохався в ту принцесу. Я був щасливий як дитина,

– розповів Винник.

Співак похвалився і тим, що багато хто з професіоналів здивувались, як йому наскільки добре виходило озвучувати героя.



Олег Винник озвучив головного героя мультфільму "Зачарований принц"

Читайте також: Опублікований тизер українського фільму "Позивний Бандерас"

"Усі професіонали були здивовані, що у мене досвіду немає, а ми за три дні все зробили. Я під кінець навіть не хотів, щоб це закінчувалося", – наголосив артист.

Дивіться трейлер мультфільму "Зачарований принц":

Крім цього, напередодні Олег Винник презентував новий відеокліп на пісню "Дай мені помріяти". У ньому прихильники Винника змогли побачити його у двох образах: рок-музиканта і принца, озвученого в мультфільмі.

Олег Винник – Дай мені помріяти, дивіться відео

Про що мультфільм "Зачарований принц"? Романтична анімаційна історія розповідає про принца на ім’я Філіп Прегарний. Будучи проклятим у самому дитинстві, він ніяк не може знайти єдину і кохану супутницю на все життя. Перепробувавши всі можливі варіанти, Філіп у розпачі залицяється до всіх буквально наліво і направо. Залишаючи за собою довгий слід закоханих у себе дівчат, він так і не може покохати сам. Роздратований батько Філіпа, Король Прегарний, ставить йому ультиматум: або він знаходить собі наречену, або при настанні 21-річного віку позбавляється спадщини на трон. У такому разі принцу потрібно поквапитися. Але для того, щоб знайти істинне кохання, принцу потрібно пройти три випробування – здолати нездоланну перешкоду, пережити смертельну небезпеку та перемогти чудовисько.