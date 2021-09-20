Зачепився за кондиціонер: у Запоріжжі чоловік випав з вікна та дивом врятувався

Рятувальникам у Запоріжжі довелося у ніч на 20 вересня виїжджати на терміновий виклик. Службу порятунку повідомили, що чоловік буквально висить на 5 поверсі, зачепившись за кондиціонер.

Інцидент трапився о 1 годині ночі на вулиці Мурманській. Чоловік напередодні випав з вікна.

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Як відбувався порятунок

Рятувальники якнайшвидше прибули на місце і побачили, що чоловік висить на зовнішньому боці кондиціонера. Вони за допомогою драбини дістались до нього і допомогли спуститись на землю.

Як саме він випав з вікна – невідомо. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці.



Службовці врятували постраждалого / Фото пресслужби ДСНС

До слова, чоловік 1994 року народження.

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Текст публікації ДСНС України у телеграмі:

У Запоріжжі рятувальники зняли чоловіка з кондиціонера

20 вересня о 01:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мурманській з вікна впала людина.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п'ятому поверсі на зовнішньому блоці кондиціонера перебуває чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини дістались до потерпілого та спустили його на землю.

Врятованим виявися чоловік 1994 року народження. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.