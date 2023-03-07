Ми вже йдемо до них, – Лукашенко пригрозив "вичистити зі суспільства" усіх незгодних з режимом

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко через певний час після "бавовни" на аеродромі в Мачулищах оголосив про проведення зачистки по всій території країни. Очевидно, громадяни Білорусі можуть уже назавжди забути, що таке свобода слова.

Зауважимо, що вибухи на одному з білоруських аеродромів прогриміли 26 лютого. Схоже, що після цього Лукашенко остаточно втратив здоровий глузд, адже 7 березня заявив, що знайде усіх незгодних з режимом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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"Буде як у 1941-му"

Президент Білорусі вирішив не приховувати, що своїми діями він наслідує керівництво Радянського Союзу в часи Другої світової війни.

Я дав розпорядження кілька днів тому по всій країні провести найжорстокішу зачистку. Це нам урок. Вони сховалися і сидять. Сидять і чогось чекають. Буде як у 1941-му році, чого там приховувати,

– сказав він.

Власне, Лукашенко також почав розповідати про те, що були в Білорусі посібники фашистів під час Другої світової. І його одне з найголовніших завдань зараз – вирахувати та "вичистити зі суспільства" усіх, хто, очевидно, не підтримує його режим.

А їм я хочу сказати, щоб вони готувалися – ми вже до них ідемо. Наші хлопці на порозі. Ми їх вирахуємо всіх. Вичистимо просто з нашого суспільства,

– додав диктатор.

"Бавовна" в Мачулищах: що потрібно знати