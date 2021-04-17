Задача у них стоїть – завдати втрат ЗСУ, – Ганущак про бойовиків на Донбасі

Бойовики та спецпідрозділи Росії, які прибувають на Донбас, невдовзі намагатимуться завдати втрати Збройним силам України. Окупанти хочуть спровокувати вогонь у відповідь та використати це в інформаційній війні.

Надалі на Донбасі варто чекати ескалації та провокацій бойовиків. Про це заявив заступник командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак.

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Що каже військовий

Ганущак зазначив, що у бойовиків стоїть завдання – нанести максимум втрат українському особовому складу. За словами військового це доводить снайперський вогонь, де застосовують спецпідрозділи Росії.

Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, і навіть іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять специ і працюють окремо по задачах керівництва 1-го та 2-го армійського корпусу. Задача у них стоїть – нанести втрати, щоб спровокувати вогонь у відповідь, і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно,

– розповів генерал-майор.

Чи готуються військові ООС до відбиття наступу

Ганущак зазначив, що наразі проводять низку заходів. Українські військові готові до всіх варіантів розвитку подій, навіть до наступу противника.

Заступник командира нагадав, російські ЗМІ навмисно розганяють паніку серед населення тимчасово окупованих територій.

"Люди там в паніці. Вже довели до того, що говорять і про наступальні операції, і ви знаєте історію про "вбитого хлопчика" за 20 кілометрів від фронту. Все це для того, щоб серед людей посіяти паніку, ввести їх в оману", – зазначив військовий.

Чи немає потреби в озброєнні чи техніці

Ганущак запевнив, що бійці ООС Всім забезпечені. Він зауважив, що в армії все продумано.

Ситуація на Донбасі: останні новини

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Російські війська біля кордонів / Інфографіка 24 каналу