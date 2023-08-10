ЗАЕС близька до блекауту: вночі втратили живлення з основною лінією

Вночі 10 серпня Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Через це станція на межі чергового блекауту.

ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію. Відключення загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

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ЗАЕС близька до блекауту

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора Енергоатома Тарас Ткач, у разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції". У цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока,

– зазначили в Енергоатомі.

У відомстві наголосили, що подальша окупація ЗАЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим російським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта.

"Ядерний тероризм Росії має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста-супутника Енергодара!" – підкреслили енергетики.

Окупанти бояться партизанів на ЗАЕС

Нагадаємо, що журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва повідомляла, що окупанти поставили собі за мету повністю паспортизувати мешканців окупованих територій до вересня. З цією метою терористи погрожують українцям та вивозять людей з домівок, якщо ті відмовляються від отримання російського документа.

Також росіяни продовжують використовувати електростанцію як майданчик для обстрілів. Зокрема, майже щоденні обстріли Нікополя та Марганця вони здійснюють саме з території ЗАЕС.

До речі, частина співробітників не пішла на співпрацю з окупантами, тому на них тиснуть. Терор до українських спеціалістів атомної електростанції застосовувався постійно, і навіть були викрадення, – досі деякі з наших фахівців лишаються у російських катівнях.