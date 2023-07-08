На ЗАЕС приїхав заступник голови адміністрації Путіна: мету пояснили в ГУР

Нещодавно, 6 липня, на АЕС приїхав заступник голови адміністрації кремлівського диктатора Кірієнко. Візит відбувся після оприлюднення інформації про замінування.

️Цікаво, що офіційна мета – "ознайомлення зі станом справ на ЗАЕС та перевірка загальної безпеки". Втім, насправді прихвостень Путіна прибув туди для зовсім іншого.

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Спроба "додаткового стимулювання"

Неофіційно – депутат Путіна мав демонструвати враження панічних настроїв, а також виявляти проблемні питання вірусу, пов'язані зі спробою комплектування станції персоналом,

– зазначили в ГУР.

Додали, що з початку повномасштабного вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповану територію, або відмовилася підписувати нав'язані договори з "росатомом".

Натомість спроба залучення російських співробітників не дала ворогу очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їздити на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

️За даними розвідки, на станції вже провели нараду за участі керівника та гауляйтера Євгена Балицького щодо "додаткового стимулювання" працівників з Росії.

Для цього планують надавати росіянам житло, вилучене в українців, які залишили територію Енергодару. Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато,

– зауважили в ГУР.

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