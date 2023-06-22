Слід готуватися до ядерної катастрофи, – Чалий про можливий інцидент на ЗАЕС

Колишній посол України у США Валерій Чалий висловився щодо ймовірної ядерної катастрофи на Запорізький АЕС. За словами дипломата, українці мають бути "готовими до всього".

Експосол також зазначив, що українські громадяни мають "відверто розмовляти" про ймовірну ядерну катастрофу. Крім того, він порадив зробити запаси бензину, продовольства і засобів захисту першої необхідності.

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Чалий не відкидає можливості катастрофи на ЗАЕС

Дипломат зауважив, що провокування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС росіянами є абсолютно реалістичним сценарієм. Він сказав, що ядерну катастрофу на станції мають цілком серйозно розглядати як українці, так і наші союзники.

Скажу більше – до нього (сценарію з ядерної катастрофи на ЗАЕС – 24 Канал) треба готуватися,

– підкреслив Чалий.

Крім того, експосол також рекомендував би мати заправлений бак автомобіля, запас води на кілька днів і якісь засоби індивідуального захисту від радіації. За його словами, це необхідно зробити, щоб просто бути готовими до будь-якого сценарію подій.

Чалий обурився реакцією світу на злочини росіян на ЗАЕС

Дипломат також зазначив, що світова реакція на злочинні дії Росії є "млявою". До того ж світ ніби "запрошує Путіна й надалі застосовувати такі ж самі засоби шантажу".

Можна скільки завгодно заявляти про зростання загрози, але якщо не зробити крок на випередження, ця загроза зростатиме. Для Росії вигідний ядерний шантаж,

– наголосив Чалий.

Експосол також сказав, що у 2022 році світ "надавав по руках Росії" за ядерний шантаж. Однак все ж нагадав, що досі немає ні санкцій по ядерній енергетиці для Росії, ні персональних обмежень проти людей, які керують цією галуззю, ні жорсткої позиції щодо країн, які досі користуються російськими постачання в атомній сфері.

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