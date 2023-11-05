Інспектори МАГАТЕ провели нову перевірку: що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ провело 13 ротацію своєї місії на території Запорізької АЕС. З'явилося багато цікавих деталей щодо роботи атомної електростанції.

Як розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, експерти таки здійснюють обходи до деяких об'єктів ЗАЕС. Вони відвідали місця, де зберігають свіже паливо; перевірили аварійні дизель-генератори та розподільчий пункт 750 кВ "Дніпровська" тощо.

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Що відбувається на ЗАЕС

Відомо, що на час окупації реактор №3 перебував в ремонті. Була інформація, що окупанти намагалися його запустити та ввести в стан у стан "гарячого зупину". Тепер вони переконують, що там проводять лише гідравлічні випробування.

Зрозуміло, що росіяни не всюди пускають представників МАГАТЕ. Також там зазначили, що персоналу на станції стало дуже мало.

В МАГАТЕ кажуть, що на станції мало персоналу залишилося. Станція – величезний механізм, за роботою якого було близько 15 тисяч людей. А зараз, за різними оцінками, від 1 – до 2 тисяч. Як наглядають там за обладнанням – велике питання,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Загалом Запорізьку АЕС можна зараз можна порівняти як "валізу без ручки". Окупанти сподіваються, що колись зможуть під'єднати її до своєї енергосистеми. Також вони використовують її для ядерного шантажу.

Запорізька АЕС: коротко