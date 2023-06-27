США не бачить ознак того, що Росія готова підірвати АЕС чи застосувати ядерну зброю, − Білий дім

Окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Однак, американські посадовці наразі не бачать ознак того, що агресор може підірвати її чи застосувати ядерку.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Також наголосив, що США уважно стежать за ситуацією.

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США не бачать ознак, що загроза неминуча

Кірбі зазначив, що у його держави є можливість стежити за радіоактивністю біля АЕС.

Ми просто не бачимо жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно… Ми бачили багато безрозсудної риторики з російської сторони. Уважно спостерігаємо за цим. Ми просто не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю в Україні чи де-небудь ще,

– наголосив координатор Ради нацбезпеки.

Також додав, що поки США не бачили нічого такого, що змусило їх змінити стратегічну позицію стримування.

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