Атомна станція – козир москви, – Фейгін про російський шантаж Запорізької АЕС

Міноборони росії погрожує зупинити Запорізьку АЕС, російські ЗМІ повідомляють, що Київ, ніби, готує удар по ЗАЕС. Шантаж довкола атомної станції залишається одним з головних козирів москви.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, росія використовує шантаж у багатьох питаннях, не лише щодо ЗАЕС.

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Загострення біля ЗАЕС можливе

Фейгін розказав, що росія часто розв'язує свої питання методом шантажу. Так було з газом, з зерном і так нині відбувається з атомною станцією.

Можливо, вони намагаються розв'язати питання з крадіжкою електроенергії, яку виробляють ці 6 енергоблоків. Можливо, це дає деяку паузу, але загострення може бути. Якщо в Москви залишиться не так багато козирів, то ЗАЕС – найголовніший з них,

– зазначив правозахисник.

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окупанти повністю відповідальні за ситуацію на ЗАЕС

російський правозахисник також зауважив, що в Україні немає проблем з іншими атомними електростанціями. А отже проблема із ЗАЕС виникла саме через окупацію.

"Поки окупації не було, проблем із АЕС не було. Вона працювала, виробляла електроенергію", – підкреслив Фейгін.

Також за його словами, кремль постійно намагається перекласти відповідальність за ситуацію на ЗАЕС на плечі Києва. Хоча саме після приходу агресора почались проблеми, які росіяни зараз експлуатують для досягнення своїх політичних цілей.

З території ЗАЕС росіяни обстрілюють Нікополь

Правозахисник розповів, москва керує всіма діями на ЗАЕС. З її території зокрема окупанти обстрілюють Нікополь, чим ставлять електростанцію під загрозу.

"Якщо москва погодиться пом'якшити ситуацію, окупанти перестануть обстрілювати Нікополь і заберуть з території станції, як мінімум, небезпечні боєприпаси", – зазначив Фейгін.

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