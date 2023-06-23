Мінування Запорізької АЕС: обмовка пропагандистів розкрила цинічний план Росії

Російська пропаганда почала активно розкручувати можливий підрив Запорізької атомної електростанції. В такий спосіб вона готує росіян до воєнного злочину, наперед звинувачуючи в цьому Україну.

У традиційному огляді російської пропаганди "Обережно, Зомбоящик" 24 канал аналізує, як Росія вдається до своєї улюбленої тактики в інформаційній війні.

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Окупанти звинувачують Україну у своїх злочинах

Спочатку на російському телебаченні розповідають про страшний апокаліптичний сценарій, який нібито готує Україна. Згодом цей апокаліптичний сценарій реалізує Росія, користуючись тим, що в інформаційному просторі вже є звинувачення вбік України.

Приміром, за такою схемою Росія виправдовує своє повномасштабне вторгнення в України. За словами пропагандиста Соловйова, Україна нібито "почала підготовку до наступу" за тиждень до російського вторгнення.

Аналогічно Росія діяла й після підриву Каховської ГЕС, посіявши сумніви у своїй причетності до теракту звинуваченнями України.

Показова обмовка російського пропагандиста

Російська пропаганда вже давно звинувачує Україну в нібито "підготовці до удару по ядерному сховищу ЗАЕС" Такі звинувачення можуть бути свідченням того, що цей сценарій планує втілити сама Росія.

Дуже цікавим свідченням про це є "обмовка" колишнього російського дипломата Андрія Федорова. В одній із пропагандистських передач він пов'язав контрнаступ ЗСУ із нібито "масованими терактами на території Росії", називаючи серед можливих цілей Запорізьку та Воронезьку АЕС.

Коли ж ведучий запитав ексдипломата, навіщо росіяни хочуть підірвати ЗАЕС, той автоматично почав шукати аргументи для цього. Ведучому довелося двічі перебивати відповідь Федорова, перш ніж той згадав офіційну лінію пропаганди. Але за нікчемним "Росії немає ніякого сенсу" пропагандист згідно з методичкою видав, що "підрив ЗАЕС віднесе радіацію на величезну територію Донбасу".

Російській пропаганді байдуже на те, що ЗАЕС перебуває під контролем окупаційних військ. А їхні знання про українську географію лише вказують на російське невігластво.

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Тактика кривого дзеркала в дії

Втім, інколи буває так, що російські пропагандисти роблять свою роботу професійно. В таких випадках вони приписують Україні свою власну мотивацію.

"Якщо вони зазнають військової поразки, перед ними постане вибір: або визнати поразку, або піти ва-банк", – говорить один із пропагандистів, показово не називаючи сторону конфлікту.

"Диверсія на Запорізькій АЕС може бути одним із варіантів негайного замороження війни. Тоді на весь світ буде оголошено, що сталася катастрофа і довкола АЕС необхідно створити демілітаризовану зону", – доповнює його інша балакуча голова.

Це звучить, як ідеальний сценарій для Росії. Адже на полі бою вона вже багато місяців не знає перемог.

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