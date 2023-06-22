Напружена ситуація на ЗАЕС: який зараз рівень води у ставку-охолоджувачі станції

Станом на 22 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – стабільний. Ситуація залишається контрольованою.

Наразі зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Зауважимо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року.

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Що відомо про рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

На сьогодні фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить – 16,61 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 метра. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища,

– зазначили в Енергоатомі.

Там нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.



Ситуація на ЗАЕС / фото Енергоатом

Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Наш лідер заслухав доповіді української розвідки та СБУ.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", – повідомив Зеленський.

Український лідер наголосив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Зверніть увагу! 4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, атомна та теплова електростанції були захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. 12 березня 2022 року повідомлялося, що об'єкт контролюється ворожою компанією "Росатом".

20 червня 2023 року начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС – встановивши вибухівку на охолоджувач станції. У разі детонування існує загроза підриву або аварії, оскільки Запорізька АЕС перебуває під тимчасовим контролем окупаційних військ.