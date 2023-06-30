Присутність росіян знижується, – депутат Запорізької міськради розповів про дії ворога біля ЗАЕС

Присутність росіян на території Запорізької АЕС дійсно зменшується. Влада готова до будь-яких сценаріїв – навіть найгірших.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. За його словами, усі зараз ретельно тримають "руку на пульсі" щодо ситуації із Запорізькою АЕС.

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Влада готова до усіх можливих сценаріїв. Все залежить від того, чи дійсно окупанти ризикнуть підірвати ЗАЕС.

Тут, виходячи з ситуації, готові до всіх сценаріїв. І навіть до найгірших, в яких доведеться евакуювати мешканців двох районів Запоріжжя та усього Запорізького району,

– зазначив Кирильчук.

Росіян дійсно поменшало, але є нюанси

Як наголосив Кирильчук, російських окупантів дійсно поменшало на території Запорізької АЕС. Важливо зауважити, що цьому передувало. Росіяни почали розповідати в Енергодарі, що насправді ситуація під контролем і жодної загрози немає. А тепер вкидають брехливі наративи, що Україна буцімто "може зробити теракт на ЗАЕС".

Схожа ситуація була й щодо Каховської ГЕС. Окупанти теж спочатку розповідали, що жодних загроз немає, а потім – підірвали все.

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Росія – країна-агресор, яка все робить навпаки. Якщо вони щось таке заявляють, то дійсно можуть "вчудити",

– зауважив Кирильчук.

З самого Енергодару дійсно надходить інформація, що присутність росіян зменшилася. Однак такі повідомлення під час окупації неодноразово з'являлися. А згодом там оголошували, що відбулася ротація.

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У будь-якому випадку ситуацію на Запорізькій АЕС постійно моніторять. А влада готова до різних сценаріїв, які можуть статися.

Загроза на ЗАЕС: коротко