Із ЗАЕС звільнили 3 працівників за участь у влаштованій окупантами акції "Безсмертний полк"
Джерело:Енергоатом
Із Запорізької атомної електростанції звільнили трьох працівників, які брали участь у пропагандистській акції "Безсмертний полк" 9 травня. Її влаштувала російські окупанти.
Звільнення працівників ЗАЕС
У відомстві зазначили, що більше не будуть співпрацювати з цими людьми, вони можуть "ощасливити" своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Накази про звільнення вже підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
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Також в "Енергоатомі" назвали їхні імена та посади:
- Кісельова Галина – лікарка профілакторію Запорізької АЕС,
- Юрій Власов – працівник того ж профілакторію,
- Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку.
У компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять усіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не "обпечена" тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них "Енергоатом" вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців,
– зазначили у відомстві.
Ситуація в Енергодарі
- Напередодні 9 травня в Енергодарі російські загарбники відбирали у місцевих мешканців документи та обіцяли повернути їх на День перемоги, щоб створити штучні черги та видати їх за парад, прокрутивши картинку на російських телеканалах.
- 3 травня окупанти не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Той мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", яке вирішили організувати 4 травня в Запоріжжі.
- Наприкінці квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціалісти з "Росатому" намагаються втекти із ЗАЕС, бо не розуміють, що робити.
- 29 квітня мера тимчасово окупованого Енергодара забрали до Запоріжжя, щоб забезпечити краще та безперебійне функціонування систем забезпечення,
- 27 квітня російські пропагандисти поширили фейк, що українські безпілотники атакували Енергодар. "Енергоатом" повідомляє, що є ймовірність того, що таким чином ворог намагається приховати власну невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на Запорізькій АЕС.
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