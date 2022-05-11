Із ЗАЕС звільнили 3 працівників за участь у влаштованій окупантами акції "Безсмертний полк"

Із Запорізької атомної електростанції звільнили трьох працівників, які брали участь у пропагандистській акції "Безсмертний полк" 9 травня. Її влаштувала російські окупанти.

Звільнення працівників ЗАЕС

У відомстві зазначили, що більше не будуть співпрацювати з цими людьми, вони можуть "ощасливити" своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Накази про звільнення вже підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Також в "Енергоатомі" назвали їхні імена та посади:

Кісельова Галина – лікарка профілакторію Запорізької АЕС,

Юрій Власов – працівник того ж профілакторію,

Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку.

У компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять усіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не "обпечена" тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них "Енергоатом" вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців,

– зазначили у відомстві.

Ситуація в Енергодарі

Напередодні 9 травня в Енергодарі російські загарбники відбирали у місцевих мешканців документи та обіцяли повернути їх на День перемоги, щоб створити штучні черги та видати їх за парад, прокрутивши картинку на російських телеканалах.

3 травня окупанти не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Той мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", яке вирішили організувати 4 травня в Запоріжжі.

Наприкінці квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціалісти з "Росатому" намагаються втекти із ЗАЕС, бо не розуміють, що робити.

29 квітня мера тимчасово окупованого Енергодара забрали до Запоріжжя, щоб забезпечити краще та безперебійне функціонування систем забезпечення,

27 квітня російські пропагандисти поширили фейк, що українські безпілотники атакували Енергодар. "Енергоатом" повідомляє, що є ймовірність того, що таким чином ворог намагається приховати власну невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на Запорізькій АЕС.

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