Зафіксований рух БпЛА: на Півночі пролунав сигнал тривоги
Джерело:Повітряні Сили ЗС України
Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. На Півночі 17 червня вкотре зафіксували ворожі дрони.
У кількох областях почали лунати сирени. Місцевим варто пройти в укриття.
До теми Уявляли Зеленського у броньованій кулі: делегацію з Африки шокував воєнний Київ
На Півночі зафіксували дрони
Приблизно о 16:55 повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області,
- Чернігівській області.
Також повітряна тривога триває:
- на Луганщині – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 438 днів;
- у тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто 188 днів.
Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про причину сирен.
Увага! На Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановлених типу,
– мовиться у повідомленні.
Карта тривог станом на 17:00 / Скриншот alerts.in.ua
Варто прочитати "Сили оборони продовжують йти вперед": Сирський відвідав воїнів на передовій біля Бахмута
На Київщині працює ППО
Згодом у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу систем протиповітряної оборони.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,
– наголосили в ОВА.
Окрім цього, місцевих закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що дрони фіксують на околицях столиці.
"На північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Можлива робота ППО. При оголошенні повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки!" – зауважив начальник КМВА Сергій Попко.
До теми Росіяни вночі атакували Україну дронами: усі вдалося збити силам ППО
Напередодні ЗСУ знищили 22 повітряні цілі: коротко
- Вночі 15 червня росіяни здійснили чергову масовану атаку по українських містах. Ворог використовував як крилаті ракети, так і дрони-камікадзе.
- З чотирьох Ту-95МС в акваторії Каспійського моря загарбники випустили 4 ракети Х-101/Х-555. Одну з них вдалося збити, інші 3 – влучили у промислові об'єкти у Кривому Розі.
- Дрони-камікадзе окупанти запускали як з північного, так і з південного напрямків. На щастя, сили та засоби Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" збили всі 20 ударних безпілотників.
- Також на брухт перетворили БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.