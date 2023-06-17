Зафіксований рух БпЛА: на Півночі пролунав сигнал тривоги

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. На Півночі 17 червня вкотре зафіксували ворожі дрони.

У кількох областях почали лунати сирени. Місцевим варто пройти в укриття.

До теми Уявляли Зеленського у броньованій кулі: делегацію з Африки шокував воєнний Київ

На Півночі зафіксували дрони

Приблизно о 16:55 повітряну тривогу оголосили у:

Київській області,

Чернігівській області.

Також повітряна тривога триває:

на Луганщині – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 438 днів;

у тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто 188 днів.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про причину сирен.

Увага! На Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановлених типу,

– мовиться у повідомленні.

О 17:30 повітряну тривогу на Чернігівщині скасували.



Карта тривог станом на 17:00 / Скриншот alerts.in.ua

Варто прочитати "Сили оборони продовжують йти вперед": Сирський відвідав воїнів на передовій біля Бахмута

На Київщині працює ППО

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу систем протиповітряної оборони.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,

– наголосили в ОВА.

Окрім цього, місцевих закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що дрони фіксують на околицях столиці.

"На північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Можлива робота ППО. При оголошенні повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки!" – зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

До теми Росіяни вночі атакували Україну дронами: усі вдалося збити силам ППО

Напередодні ЗСУ знищили 22 повітряні цілі: коротко