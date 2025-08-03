Монітори фіксують активність російської авіації. Вони закликають бути особливо уважними до тривог найближчим часом.

️Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Наразі, за їхніми даними, червоний рівень на залучення бортів Ту-95МС/160/22М3.

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Що відомо про підготовку Росії до можливої атаки на Україну?

У️вечері 3 серпня уже було зафіксовано виліт до 3х бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області.

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Також, ймовірно, здійснюється передислокація бортів на аеродром "Оленья" з метою подальшого завдання ракетного удару по території України.

Окрім того, росіяни уже запустили "Shahed-136"/"Герань-2" з Орла, Курська, Міллерова, Брянська.

О 19:51 монітори повідомили, що перші ворожі БпЛА уже з'явилися на Харківщині та Сумщині.

У випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні обов'язково подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття!