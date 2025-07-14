Зафіксовано удар безпілотником по Харкову

Ворог атакував Харків дроном "молнія". Удар прийшовся по дорозі в Немишлянському районі, обійшлося без жертв.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова. Ворожий безпілотник типу "молнія" (тип БпЛА уточнюється) вдарив по проїжджій частині у Немишлянському районі Харкова.

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Ворог ударив дроном по проїжджій частині у Харкові

За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють профільні служби та правоохоронці, встановлюються всі обставини події.

До слова, Росія планує збільшити виробництво дронів Shahed до 1000 на місяць, однак це дуже проблематично.

Ворог може здійснювати концентровані атаки раз в певний час, вдаючись до використання обманок для створення враження масованості.

А також українські військові зафіксували новий російський дрон, схожий на "Шахед", але менших розмірів і з вантажопідйомністю до 15 кг вибухівки.

Дрон може атакувати рухому і стоячу техніку, має крило з розмахом півтора метра і, ймовірно, керується оператором через камеру.