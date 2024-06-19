Зафіксовано зліт 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья"

Повітряні сили попередили про активність 4-х бортів Ту-95МС у Росії. Зафіксовано зліт літаків з аеродрому "Оленья".

Зазначимо, що Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, які є основними в масованих ракетних ударах по Україні. Редакція 24 Каналу закликає у разі оголошення тривоги не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Зліт Ту-95МС

Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку,

– зазначили у Повітряних Силах.

Там наголосили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Моніторингові пабліки зазначають, що у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 01:30 по 02:30. Таким чином пуски ракет і їх входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 02:30 по 03:30.