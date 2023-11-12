Мобілізація в Україні: чи можуть обмежено придатного відправити в бойову бригаду

В Україні триває загальна мобілізація т воєнний стан. Закон регулює всі аспекти цього питання, зокрема, й присутність обмежено придатних на бойових завданнях.

Обмежено придатні особи можуть нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Водночас чіткої заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних немає, передає 24 Канал.

Потрібно дотриматись вимог

Обмежено придатних можуть переводити у бригади, що перебувають на фронті, однак є нюанси:

військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська;

у постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я;

посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.

Якщо ці вимоги не виконані, а військовозобов'язаного намагаються відправити на передову, то він може написати рапорт на ім'я командувача.

Якщо на рапорт командування не реагує, тоді вступає в дію положення Розділу V Дисциплінарного статуту ЗСУ. У такому разі особа може скаржитися на дії командування.

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