"Може ухвалити рішення на день пізніше, ніж треба": за яких умов Путін наважиться на мобілізацію

Перед Володимиром Путіним може постати важкий вибір. Володимир Зеленський вважає, що очільнику Кремля або доведеться зупиняти війну через економічні проблеми і великі втрати на фронті, або оголошувати мобілізацію в Росії. Часу у Путіна залишилось небагато.

Про це розповів 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, наголосивши, що Путін перебуває у полоні хибних доповідей. Тому навряд чи він зможе ухвалити відповідне об'єктивній ситуації рішення.

Коли Путін має ухвалити рішення щодо загальної мобілізації?

Богданов підкреслив, що хоча ворог просувається останні місяці, але при цьому відбувається шалене зростання його втрат через українські безпілотні системи. Водночас Росія не може здобути технологічну перевагу на рівні фронту.

Тому якщо Путін взимку психологічно не доламає Україну, але вже цілком очевидно, що йому це не вдасться, то весною йому потрібно буде зробити важкий вибір,

– пояснив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Якщо очільник Кремля віритиме, що російська економіка витримає мобілізацію, він може на неї наважитися. Проте, за його словами, відкритим залишається питання, чи витримає її суспільство.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що у найближчі місяці Росія може втратити 100 – 120 тисяч окупантів на фронті. Тоді Путін має ухвалювати жорсткі рішення. Наприклад, оголосити мобілізацію, яка, на думку президента України, матиме значний вплив на російське суспільство та самого очільника Кремля. Зеленський заявив, що не вірить в те, що Путін зупинить війну найближчим часом.

"Глобальна проблема Путіна полягає в тому, що він перебуває в полоні хибних доповідей і може ухвалити рішення про мобілізацію або про вихід з війни на день пізніше, ніж треба. Для нього – не для нас", – наголосив Юрій Богданов.

Сьогодні, за словами спеціаліста зі стратегічних комунікацій, в російському дискурсі досі домінує наратив про "захоплений Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий". Герасимов в кредит "забирає" території, які росіяни не захоплять ще багато місяців, що зрозуміло з динаміки їхнього просування.

Тому питання полягає у тому, в якому світі взагалі перебуває Володимир Путін. Здається, що він живе у вигаданому світі, в якому Росія захопила Куп'янськ. Адже Путін не зробив навіть непублічних висновків щодо історії із "захопленням Куп'янська" – ніхто не звільнений і не покараний,

– зазначив він.

Богданов додав, що головна проблема Путіна наразі в тому, що він живе у вигаданому світі і ухвалює рішення відповідно до цієї парадигми.

Які проблеми у росіян щодо мобілізації?