Оголошення відкритої мобілізації у Росії – можливе, – ГУР

22 серпня 2023, 10:07
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Джерело:

"Українські новини"

Представник ГУР МО Андрій Юсов висловився щодо ймовірності оголошення відкритої мобілізації у Росії. За його словами, такий розвиток подій у країні-агресорці можливий.

Водночас він наголосив, що наразі політичне керівництво Росії боїться ухвалювати таке рішення. Це пов'язано з ризиком викликати внутрішню дестабілізацію у країні-агресорці.

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Юсов висловився про можливість відкритої мобілізації у Росії

Представник ГУР МО зазначив, що наразі політичне керівництво Росії проводить приховану мобілізацію, у рамках якої десятки тисяч людей щомісяця поповнюють лави збройних сил країни-агресорки. Водночас, за його словами, у Кремлі розглядають можливість оголошення відкритої мобілізації.

Можлива. Сценарій відкритої мобілізації в Росії розглядається воєнно-політичним керівництвом окупантів,
– наголосив він.

Водночас Юсов зазначив, що це питання привʼязано до політично-інформаційної ситуації й, звичайно, до ситуації на фронті. Однак наголосив, що російське керівництво все ж максимально відтягує ухвалення цього рішення.

Наостанок представник ГУР МО заявив, що рішення щодо відкритої мобілізації "лежить на столі й могло бути прийнято вже давно", але є повні острахи щодо внутрішньої ситуації. Тому, за його словами, говорити про дати в цій ситуації недоцільно.

Раніше Юсов розповідав про темпи мобілізації у Росії

  • Андрій Юсов зазначив, що попри те, що в Росії не оголошують нову хвилю мобілізації, на війну потрапляють десятки тисяч живої сили щомісяця. Ба більше, окупанти стали мобілізувати людей навіть з Москви. 
  • Він наголосив, що мовиться не про дітей російських чиновників чи депутатів, а про людей, що мають проблеми з законом, кредити, заборгованості тощо. Зокрема, там також ловлять чоловіків, які не мають громадянства Росії й кидають на війну проти нашої держави. 
  • Наостанок Юсов підкреслив, що у ворога є величезні запаси законсервованої радянської техніки. Однак в окупантів є проблеми із модернізацією цієї техніки та зброї.

Автор: Владислав Кравцов