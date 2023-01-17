Чи можуть обмежено придатних до служби в армії відправити на фронт під час мобілізації
В країні триває воєнний стан, під час якого "білі квитки", отримані до 24 лютого 2022 року, не діють. Лише на підставі рішення військово-лікарської комісії громадянина можуть звільнити від служби в армії.
Водночас обмежена придатність зараз не є підставою для відстрочки від мобілізації. Подробиці щодо призову цієї категорії військовозобов'язаних – розповідає 24 Канал.
Читайте також Прямо на вулиці: чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням
Чи звільняє обмежена придатність від служби на фронті
Придатність військовозобов'язаного громадянина до служби в армії визначає військово-лікарська комісія. Зокрема особу можуть визнати обмежено придатною.
Обмежена придатність у воєнний час не звільняє військовозобов'язаного від проходження служби. Водночас вона не є підставою для відстрочки.
Таку людину можуть мобілізувати на фронт, ба навіть, на передову. Однак є певні обмеження для цієї категорії осіб, яких мають дотримуватися при розподілі.
Мовиться про те, що обмежено придатні особи не можуть служити у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті чи спецспорудах. Про це сказано в наказі Міністерства оборони України №402.
Втім, такі мобілізовані можуть нести службу в:
- Підрозділах забезпечення;
- військкоматах;
- установах, організаціях, навчальних закладах.
Чи законно відправляти обмежено придатного військового на передову
Юрист Дмитро Дончак пояснив, що прямої заборони щодо направлення обмежено придатного військовослужбовця на передову немає. Громадянина можуть перемістити в ту частину, яка виконує поставлені перед ним завдання, де б вона не була.
Це пов’язано з тим, що в законодавстві немає чіткого визначення "бойова частина",
– додав Дончак.
Зверніть увагу Путін не має альтернативи, – ГУР про мобілізацію в Росії для тривалої війни
Хто має право на відстрочку від мобілізації
До служби в армії можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак, є певні категорії осіб, які мають право на відстрочку від служби.
Відстрочку можуть отримати:
- Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ тощо;
- здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
- наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, педагогічні працівники закладів професійної (профтехнічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях;
- громадяни, які мають обмеження за станом здоров'я чи сімейними обставинами. Детальний перелік можна знайти тут.