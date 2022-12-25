В Україні триває загальна мобілізація: як ветерани війни можуть отримати медичну допомогу

Повномасштабна війна в Україні триває понад 10 місяців. Ветерани війни можуть отримати безоплатну медичну допомогу при травмах.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України (НСЗУ). Куди треба звертатися і яку допомогу можна отримати, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Від необхідних обстежень, до лікування та реабілітації: що пропонує НСЗУ

Ветерани війни, які мають травми, отримають безоплатну медичну допомогу. У неї входитимуть необхідні обстеження, лікування, реабілітація тощо.

Варто зауважити: незалежно від того, потребує людина з травмою госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад, що має контракт з НСЗУ. У такому закладі можна гарантувати безоплатну допомогу пацієнту.

Про яку медичну допомогу мовиться:

Огляд та консультацію лікаря;

безоплатну діагностику, у тому числі рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

виконання лікарями вузької спеціалізації, такими як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Після огляду лікар призначить госпіталізацію. Або, якщо травма не критична, надасть рекомендації щодо подальшого лікування чи реабілітації.

Також лікар має одразу виписати направлення на обстеження чи консультації. Він може створити направлення на групу послуг. Пацієнту з травмою не потрібно кожного разу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки,

– наголошують у відомстві.

Якщо пацієнта госпіталізують: чи будуть всі послуги безоплатними

Якщо травма у пацієнта серйозна і він потребує госпіталізації, то перебування у стаціонарі та харчування будуть безплатними. Лікарні, що мають контракт із НСЗУ повинні безплатно надавати ветеранам війни такі послуги:

Інструментальні та лабораторні обстеження; ️

медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів ️травматичного пошкодження; ️

знеболення та медикаментозну терапію; ️

хірургічні операції із забезпеченням анестезії; ️

післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію; ️

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд; ️

реабілітацію в гострому періоді.

Важкі травми, що потребують дорогих витратних матеріалів, таких як протези чи накісткові металоконструкції, не входять до тарифу на медичні послуги. Попри це, допомогу можна буде отримати коштом інших програм держбюджету.

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