Загальну мобілізацію Путін не оголосить ніколи, – військовий експерт
Міністр оборони Великої Британії припустив, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні. Проте цього може й не відбутись ніколи.
Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу
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Я думаю, що загальну мобілізацію вони не оголосять ніколи,
– наголосив експерт.
Він пояснив, чому так вважає. На це є кілька причин. Зокрема, тому що це може спричинити соціальний вибух в Росії. Тим паче, частина російського суспільства очікує, що 9 травня Путін повідомить якісь гарні новини.
Є альтернатива
"Я думаю, що можуть оголосити часткову мобілізацію, але про це не будуть говорити зі всіх шпальт газет", – додав Жданов.
І наголосив, що її можуть оголосити лише в прикордонних областях з Україною.
Оголошення мобілізації у Росії: головне, що треба знати
- Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії складнощі з призовом до армії. Тож росіяни можуть організувати теракт на своїй території, щоб потім мати привід для оголошення мобілізації.
- В Офісі Президента вважають, що російські силовики вже готуються "обілечувати" призовників, а водночас керівництво поліції вже вираховує свій відсоток. Михайло Подоляк написав, що мобілізація є шансом для країни-агресорки "видоїти" останнє у своїх громадян.
- Тим часом політологи все частіше кажуть, що оголошення загальної мобілізації означатиме остаточний "похорон" для путінського режиму. Мовляв, російський патріотизм дуже швидко зникне.