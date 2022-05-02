Загальну мобілізацію Путін не оголосить ніколи, – військовий експерт

Міністр оборони Великої Британії припустив, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні. Проте цього може й не відбутись ніколи.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу

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Я думаю, що загальну мобілізацію вони не оголосять ніколи,

– наголосив експерт.

Він пояснив, чому так вважає. На це є кілька причин. Зокрема, тому що це може спричинити соціальний вибух в Росії. Тим паче, частина російського суспільства очікує, що 9 травня Путін повідомить якісь гарні новини.

Є альтернатива

"Я думаю, що можуть оголосити часткову мобілізацію, але про це не будуть говорити зі всіх шпальт газет", – додав Жданов.

І наголосив, що її можуть оголосити лише в прикордонних областях з Україною.

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