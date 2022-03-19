Загарбники намагаються встановити контроль над Рубіжним, Попасною та блокувати Сєверодонецьк

Минула 23 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються встановити контроль над Рубіжним, Попасною та заблокувати Сєвєродонецьк.

Відповідну інформацію вказали у Генеральному штабі Збройних Сил України в ніч на 19 березня.

Читайте також На Поліссі ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь

На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька,

– мовиться у повідомленні.

У районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Окрім цього, наразі тривають бої за місто Попасна.