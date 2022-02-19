Загарбники підривають самі себе, – Залужний прокоментував "снаряди в Ростові"

Інформація про нібито обстріли Ростовської області з боку ЗСУ – відверта брехня та провокація. Для поширення цього окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.

З такою заявою виступив Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем ні в бік окупованих територій, а ні в бік Росії.

Важливо Ми не стріляємо, – в ООС та МЗС спростували фейки росіян про снаряди в Ростовській області

Російська пропаганда працює

Залужний зазначив, що повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області – фейкові.

Росіяни поширюють "сенсаційні повідомлення", використовуючи підготовлені фейки з 2014 року.

Окупанти самі підривають інфраструктуру

Головнокомандувач заявив, що артилерійські підрозділи ООС перебувають в районах відведення на відстані понад 21 кілометра від лінії зіткнення. Це перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-міліметрових гармат.

Загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення,

– зауважив Залужний.

Що відомо про фейки росіян

Російські ЗМІ 19 поширили інформацію, що у Ростовську область прилетіли 2 снаряди. Переконували, ніби це українські "Гради".

Стверджували, нібито у Тарасівському районі близько 4:00 ранку снаряд впав за 300 метрів від житлового будинку. Також були повідомлення, мовляв, інший влучив у будинок на хуторі у Станиці Митякінській. Слідчий комітет Росії навіть порушив кримінальну справу.

Російські пропагандисти навіть поширюють фото й відео зруйнованих будинків.

Це не українські снаряди

Однак в Міністерстві закордонних справ України наголосили: Україна не стріляє. Дмитро Кулеба констатував, що ескалація – це останнє в чому ми зацікавлені, тому це не українські снаряди.

Президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію, назвавши фейки росіян цинічною провокацією.

До теми – Провокація та чиста брехня, цинізм, – Зеленський про "снаряди в Ростовській області":

Текст поста Валерія Залужного:

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.

Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем ані окупованих територій, ані території РФ.

Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.

Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області.

Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення.