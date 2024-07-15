У Росії артист цирку розбився на смерть під час вистави: відео

Смертельний інцидент стався у російському Ростові-на-Дону. Там загинув артист цирку просто під час виконання трюку.

За повідомленням росЗМІ, трагедія трапилася у цирку Демидових. Там розбився на смерть каскадер з Колумбії.

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Що сталося

Зазначається, що під час вистави каскадер їхав велосипедом канатом без страховки. Він виступав у наметі, впав з висоти чотирьох метрів і приземлився прямо на голову на асфальтоване покриття.

Відомо, що загиблому було 44 роки. Його звали Сіксто Чаварро Октавіо.

З шоу циркача екстрено госпіталізували, але згодом він помер у лікарні. Тим часом порушено кримінальну справу за статтею "Порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини". У цирку працюють слідчі.

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Нагадаємо, що небезпечний інцидент трапився наприкінці квітня. У Запорізькому цирку гімнасти – підлітки – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина – під час вистави не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти на арену. Обох доправили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.