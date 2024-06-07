В Одесі під час гри у фонтані загинув 13-річний хлопчик: деталі від поліції

Ввечері 7 червня в Одесі трапилася трагічна подія. Внаслідок обвалу фонтана загинув 13-річний хлопчик.

Правоохоронці повідомили, що відповідний інцидент стався у сквері 7-ї станції Великого Фонтана. Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після встановлення всіх її обставин.

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Загибель хлопчика у фонтані

Як розповіли у поліції, двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані. Вони забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася.

Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню,

– повідомили правоохоронці.

Станом на зараз біля фонтана працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого підлітка направлять на судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину загибелі.

В Одесі внаслідок обвалу фонтана загинула дитина: фото поліції

Інциденти з дітьми

3 червня у німецькому місті Дьобельн зникла 9-річна дівчинка Валерія. Дівчинка зранку вийшла до школи, однак на заняттях так і не з'явилася. Пошуки, до яких залучили понад 300 правоохоронців, тривають вже 4 доби.

31 травня у лісосмузі біля Полтави знайшли тіло 12-річної Дарії Волошиної, пошуки якої тривали 4 дні. На її тілі були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Йому повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.

22 травня у Київській області потяг на смерть збив 9-річну дівчинку. Вона з іншими дітьми перебувала на коліях і не встигла зреагувати на сигнал машиніста. На місце одразу прибули лікарі, проте їм не вдалося врятувати дівчинку.

23 травня до лікарні Закарпатської області надійшов 10-річний хлопчик з численними опіками по всьому тілу. Лікарі кілька днів боролися за життя дитини, проте хлопець помер у реанімаційному відділенні. Правоохоронці встановили, що співмешканець матері дитини умисно підпалив одяг малечі після сварки.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого хлопчика.