Робота західних спецслужб чи внутрішні погрози: Денисенко назвав версії загибелі доньки дугіна

Пізно ввечері 20 серпня в підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала донька ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна дар'я. У росії зараз є кілька версій того, хто причетний до вибуху.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він додав, що, безперечно, ціллю була не вона, а її батько.

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Робота західних спецслужб

Денисенко зазначив: домінантною версією в росії є те, що це колективна робота західних спецслужб. І чомусь достатньо широко згадуються саме французькі спецслужби.

"Вони зараз намагаються розповісти про те, що на їхній території Західні спецслужби знищують "рускій мір", – зауважив радник міністра.

Внутрішні погрози

За словами Денисенка, інша версія полягає в тому, що дугіна хотіли прибрати свої ж. Вона зараз шириться неофіційними каналами інформації.

дугін останнім часом достатньо активно критикував позицію путіна щодо ситуації на Донбасі та загалом щодо війни в Україні. Власне кажучи, він вимагав знищення всіх українців і говорив, що російська армія неактивно воює проти українців,

– наголосив радник міністра.

Тому, на його думку, ця смерть була необхідною, щоб закрити рота противникам кремля. І російська влада надалі могла робити те, що й раніше.

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