Убивство Фаріон: у підозрюваного провели обшук і вилучили чимало особистих речей

У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки. У нього вилучили чималу кількість речей.

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт особистих речей В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. Про це стало відомо з матеріалів суду, наданих виданню "Українські Новини".

Дивіться також Хочуть змінити запобіжний захід: захист підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію

Що вилучили в підозрюваного

Під час обшуку, який був проведений 25 липня в домі Зінченка, були вилучені різноманітні предмети, зокрема:

дві пари кросівок (чорно-червоні з емблемою "climacool" та чорно-білі "Nike" розміром 45);

дві пари білого кольору шкарпеток;

зубна щітка білого кольору "Parodontax";

ноутбук "ASUS UX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш-носії ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");

системний блок "GOODMAX" чорного кольору;

сім-картка "Лайф";

блокнот на пружині з рукописним текстом;

банківська картка "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;

коробка з-під мобільного телефона "redmi 6";

флеш-носій "Verbatim 4Gb";

простирадло блакитного кольору та наволочка з подушки;

мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.

Матеріали, які були надані судом / Фото: "Українські новини"

Арешт майна був накладений за клопотанням слідчого в межах розслідування справи.

До речі, учора, 2 серпня, правоохоронці виявили будинок під Львовом, де міг переховуватися ймовірний вбивця Фаріон. Відомо, що будинок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.