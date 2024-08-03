Убивство Фаріон: у підозрюваного провели обшук і вилучили чимало особистих речей
Джерело:Рішення суду
У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки. У нього вилучили чималу кількість речей.
Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт особистих речей В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. Про це стало відомо з матеріалів суду, наданих виданню "Українські Новини".
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Що вилучили в підозрюваного
Під час обшуку, який був проведений 25 липня в домі Зінченка, були вилучені різноманітні предмети, зокрема:
- дві пари кросівок (чорно-червоні з емблемою "climacool" та чорно-білі "Nike" розміром 45);
- дві пари білого кольору шкарпеток;
- зубна щітка білого кольору "Parodontax";
- ноутбук "ASUS UX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш-носії ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");
- системний блок "GOODMAX" чорного кольору;
- сім-картка "Лайф";
- блокнот на пружині з рукописним текстом;
- банківська картка "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
- коробка з-під мобільного телефона "redmi 6";
- флеш-носій "Verbatim 4Gb";
- простирадло блакитного кольору та наволочка з подушки;
- мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.
Матеріали, які були надані судом / Фото: "Українські новини"
Арешт майна був накладений за клопотанням слідчого в межах розслідування справи.
До речі, учора, 2 серпня, правоохоронці виявили будинок під Львовом, де міг переховуватися ймовірний вбивця Фаріон. Відомо, що будинок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.