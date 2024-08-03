Убивство Фаріон: у підозрюваного провели обшук і вилучили чимало особистих речей

3 серпня 2024, 11:34
Читать новость на русском

Джерело:

Рішення суду

У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки. У нього вилучили чималу кількість речей.

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт особистих речей В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. Про це стало відомо з матеріалів суду, наданих виданню "Українські Новини".

Дивіться також Хочуть змінити запобіжний захід: захист підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію

Що вилучили в підозрюваного

Під час обшуку, який був проведений 25 липня в домі Зінченка, були вилучені різноманітні предмети, зокрема:

  • дві пари кросівок (чорно-червоні з емблемою "climacool" та чорно-білі "Nike" розміром 45);
  • дві пари білого кольору шкарпеток;
  • зубна щітка білого кольору "Parodontax";
  • ноутбук "ASUS UX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш-носії ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");
  • системний блок "GOODMAX" чорного кольору;
  • сім-картка "Лайф";
  • блокнот на пружині з рукописним текстом;
  • банківська картка "ПриватБанк";
  • ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
  • коробка з-під мобільного телефона "redmi 6";
  • флеш-носій "Verbatim 4Gb";
  • простирадло блакитного кольору та наволочка з подушки;
  • мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.

Матеріали, які були надані судом / Фото: "Українські новини"

Арешт майна був накладений за клопотанням слідчого в межах розслідування справи.

До речі, учора, 2 серпня, правоохоронці виявили будинок під Львовом, де міг переховуватися ймовірний вбивця Фаріон. Відомо, що будинок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.

Автор: Ярослав Погончук