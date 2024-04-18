Офіцер, який подарував гранати помічнику Залужного, постане перед судом
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ. У листопаді 2023 року він подарував гранати своєму колезі Геннадію Частякову.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року. Після цього сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.
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Військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів, у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження,
– йдеться у повідомленні Бюро.
За даними слідства, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син зазнав тяжких тілесних ушкоджень.
ЗМІ також повідомляють, що справу передали до Печерського районного суду Києва. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Загибель Геннадія Частякова: що відомо
- На день народження Геннадія Частякова його колега подарував йому дерев'яну коробку з пляшкою віскі "Black Label" та 6 гранатами. Саме одна з них і вибухнула при необережному поводженні – чоловік не знав, що вони бойові. Свідки підтверджують, що дарувальником був колега загиблого – полковник Тімченко.
- Глава МВС Ігор Клименко розповідав, що загиблий дістав подарунковий ящик із гранатами всередині й почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка: "Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат".
- У справі опитали 20 свідків – це люди, які працюють у місці, де Частяков отримав подарунок. Було призначено понад 10 судових експертиз, зокрема, експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічну із застосуванням поліграфа.