Офіцер, який подарував гранати помічнику Залужного, постане перед судом

Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ. У листопаді 2023 року він подарував гранати своєму колезі Геннадію Частякову.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року. Після цього сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

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Військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів, у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження,

– йдеться у повідомленні Бюро.

За даними слідства, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

ЗМІ також повідомляють, що справу передали до Печерського районного суду Києва. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загибель Геннадія Частякова: що відомо