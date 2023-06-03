У Харкові попрощалися з курсантами, які загинули через вибух снаряда: рідні обох в окупації

У Харкові провели в останню путь Романа Сліпця та Євгена Кочетова – курсантів Національного університету цивільного захисту, які загинули унаслідок вибуху снаряда. Батьків обох хлопців на похороні не було, оскільки зараз вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Церемонія прощання розпочалася о 12:00 3 червня. Уранці час прощання перенесли.

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Керівництво вишу ігнорує рідних загиблих

Галина Стеценко – матір дівчини загиблого Євгена Кочетова – розповіла, що керівництво Національного університету цивільного захисту ігнорує родичів загиблих курсантів. Ігнорувати їх почали після того, як трагедія набула суспільного розголосу.

Ми нічого не знаємо. Нас ігнорують виходить. Почали ігнорувати з того самого моменту, як пішов суспільний резонанс. Поки не було розголосу, кілька разів телефонували, питали,

– розповіла жінка.

Галина Стеценко також розповіла, що про загибель Євгена дізналася від доньки, якій написали друзі покійного. Після цього вона зателефонувала мамі курсанта. Батькам ніхто офіційно нічого не повідомляв. Також не було підтвердження від керівництва університету, тому рідні шукали номери лікарень, у надії, що хлопці вижили після вибуху, оскільки на момент госпіталізації, за її словами, вони були живі – один зазнав травм хребта, а інший отримав сильні опіки.

Батьки загиблих в окупації

На прощанні з Романом та Євгеном не було їхніх батьків, оскільки вони зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей. У телефонній розмові з журналістами, матір Євгена Кочетова розповіла, що хотіла виїхати на підконтрольну Україні території, а її чоловік казав, що не покине дім. Син же порадив не залишати батька і пообіцяв, що після деокупації часто провідуватиме їх.

Я тут перебуваю на окупованій території. Я хотіла виїхати і забрати чоловіка і дитину. Чоловік сказав, що дім він не кине. Син радив не кидати батька, дім і залишитись: "Це все закінчиться і я приїжджатиму до вас в гості",

– розповіла мама загиблого.

Роман Сліпець родом із Рубіжного Луганської області. Зараз його батьки перебувають там в окупації. Роман з дитинства займався спортом, його виховувала бабуся, бо батьки часто були за кордоном. Хлопця поховають у Харкові, оскільки привезти тіло до рідного міста неможливо. Євгена Кочетова кремують.

В Національному університеті цивільного захисту розповіли, що церемонія прощання відбулася коштом вишу.

Похорон курсантів у Харкові / Фото Суспільне Харків

Загибель курсантів у Харкові: головне

31 травня в Національному університеті цивільного захисту пролунав вибух.

Один з очевидців події розповів, що усе трапилося у гуртожитку. Там вони розбирали снаряд – витягали з нього вибухову речовину, щоб зробити муляж. Це був наказ керівника – він начебто заявив, що у випадку відмови курсантів не відпустять у звільнення, а весь взвод змусять бігати стадіоном.

Унаслідок вибуху 2 курсантів загинули, ще 1 постраждав.

Голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що люди, чиї дії призвели до смерті молодих людей, не мають морального права викладати. Тому 4 викладачів уже відсторони від роботи. Розслідування трагедії триває.